Национальный энергетический регулятор НКРЕКП превратился в прислугу для отдельных олигархов, которые стремятся получать электроэнергию на свои электрометаллургические и ферросплавные предприятия за бесценок.

Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

«НКРЕКП — окончательно превратилась в прислугу олигархов. Олигархов, которые стремятся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безразлично на энергетическую безопасность страны, на десятки тысяч рабочих мест, на войну с Россией и на интеграцию с ЕС», - заявила Буймистер.

Она отметила, что регулятор откровенно стал на сторону одного конкретного олигарха «с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе».

"С момента назначения сегодняшнего состава НКРЭКУ их идеей-фикс было, чтобы 5 заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле чем все остальные в этой стране. Для этого открыли импорт из России, для этого едва не обанкротили Энергоатом и обманули международных инвесторов», - отметила нардеп.

Слепое выполнение регулятором прихотей олигарха привело к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.

"Действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как самый непрофессиональный регулятор, который за 1 год умудрился умертвить энергетический комплекс государства», - добавила нардеп.

Она также призвала СНБО вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от «прислужников олигархов в НКРЕКП».