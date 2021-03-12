Национальный энергетический регулятор НКРЕКП превратился в прислугу для отдельных олигархов, которые стремятся получать электроэнергию на свои электрометаллургические и ферросплавные предприятия за бесценок.
Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.
«НКРЕКП — окончательно превратилась в прислугу олигархов. Олигархов, которые стремятся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безразлично на энергетическую безопасность страны, на десятки тысяч рабочих мест, на войну с Россией и на интеграцию с ЕС», - заявила Буймистер.
Она отметила, что регулятор откровенно стал на сторону одного конкретного олигарха «с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе».
"С момента назначения сегодняшнего состава НКРЭКУ их идеей-фикс было, чтобы 5 заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле чем все остальные в этой стране. Для этого открыли импорт из России, для этого едва не обанкротили Энергоатом и обманули международных инвесторов», - отметила нардеп.
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Слепое выполнение регулятором прихотей олигарха привело к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний.
"Действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как самый непрофессиональный регулятор, который за 1 год умудрился умертвить энергетический комплекс государства», - добавила нардеп.
Она также призвала СНБО вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от «прислужников олигархов в НКРЕКП».