Українські політики сподіваються на те, що Сполучені Штати Америки будуть робити за них всю роботу, але потрібно враховувати, де тут інтерес України.

Про це сказав політолог Олексій Якубін в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

"У наших політиків якась є дика надія, що США будуть за них робити їх роботу. Не будуть. Знову-таки, вони будуть це коментувати, можливо, в якихось своїх інтересах вони навіть ці сюжети будуть використовувати. Але коли паралельно будуть їхні інтереси. Тому що ми бачимо - у США є своя повістка дня з Російською Федерацією. Вона є. Більш того, зараз прийшла адміністрація, яка, як ми бачимо, зовні, на рівні риторики, вони іноді досить жорсткі говорять речі в сторону Росії", - сказав Олексій Якубін.

За його словами, хоч США і критикують Росію, але при цьому продовжили договір про ракети і по "Північному потоку" йдуть переговори.

"Мені здається, що ми зараз будемо спостерігати якісь такі формати, коли США будуть готові включатися в переговори навіть навколо того “Північного потоку”, і домовлятися вже в рамках своїх інтересів. Ключове питання - де тут наші інтереси... Звичайно, можна працювати з американцями, але там, де наш інтерес. Якщо просто їх запросити в формат і щоб вони тут брали участь - чесно кажучи, мені здається, тут потрібно чітко розуміти, що ми хочемо тоді від них отримати. Якщо це просто, як ми часто чуємо з боку наших політиків, що участь США або Мінськ потрібен тільки заради того, що це санкції - чесно кажучи, мені здається, що це взагалі якась дивна логіка", - підкреслив політолог.

Як повідомляла Politeka , Друзенко пояснив, чому відносини України з США будуються на нерівноправному партнерстві .