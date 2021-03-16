Достроковий розпуск парламенту в 2007 році був неконституційним і для цього не було жодного законного приводу.

Про це сказав політолог Кость Бондаренко у програмі Руслана Бізяєва “Культ особистості”.

За словами Костя Бондаренка, достроковий розпуск парламенту і вибори нового в 2007 році були неконституційними.

"Звичайно, він був неконституційний, але в той же час якраз я дуже добре пам'ятаю, як прихильники Балоги і Ющенка всіляко на всіх ток-шоу співали одну і ту ж мантру, що важлива не буква закону, важливий дух закону. І якщо ми щось не прочитали в Конституції, якщо чогось немає в Конституції, то це не означає, що цього не може бути. Відповідно, президент Ющенко підписав указ про розпуск парламенту, який сформував коаліцію, оскільки цей парламент, як стверджували прихильники Ющенка, не відповідає сподіванням більшості населення", - сказав політолог.

Він зазначив, що парламентська криза вже відчувалася в повітрі, але говорити про те, наскільки це відповідало настроям, було складно.

"Реально підстав, конституційних підстав для розпуску парламенту не було. Були прописані в Конституції положення, згідно з яким парламент можна було б розпускати тільки в конкретних випадках: якщо парламент не збирається протягом 30 днів, якщо парламент не може внести на розгляд президента кандидатуру прем'єр-міністра... Але що стосується цієї ситуації - якраз не було жодного приводу для того, щоб розпустити парламент. І саме тоді вдалися саме до такого варіанту, коли прийнято було рішення про складання мандатів депутатами", - підкреслив Бондаренко.

Як повідомляла Politeka, Ковальчук заявив, що треба пояснити людям, кому вигідна криза КСУ.

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