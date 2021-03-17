Генерал Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос дав інтерв’ю Геннадію Друзенку в його новому проекті «Конституційна кухня». Легендарний спецпризначенець, батько та натхненних створення Сил спеціальних операцій у складі ЗСУ, головний розробник та лобіст створення в Україні Сил територіальної оборони, заявив, що не бачить перспектив співпраці з чинною владою і готовий до самостійного походу у велику політику, передає "Знай".

Сергій Кривонос: «Чітко усвідомлюючи, який потенціал має Російська Федерація і який потенціал має Україна, я розумію – з урахуванням свого 32-річного досвіду служби в армії, в непростих військах (безпосередньо це розвідка і розвідка спеціального призначення) – що тільки озброєний, навчений, підготовлений народ – це єдина сила, яка може стримати бажання Росії здійснювати агресію».

Г.Д.: «Уявімо собі, що так склалася доля, що після перемоги Революції Гідності тоді ще полковник Кривонос став Верховним Головнокомандувачем України. Чи віддали б Ви наказ чинити збройний опір і стріляти по “зелених чоловічках” в Криму»?

С.К. «Звичайно! По-перше, я знаю, який наказ був відданий росіянам, коли вони захоплювали Крим. Бо російські полонені, які брали участь у захопленні Криму, свідчили, що в березні 2014-го року був наказ російського керівництва: у разі активного супротиву українських військ, операцію згорнути. Ми пропонували певні речі, які могли щонайменше значно ускладнити захоплення Криму, але політичне керівництво України тоді, на жаль, їх проігнорувало».

Г.Д.: «Чи вірите Ви, що нашій ветерансько-волонтерській спільноті таки вдасться відкинути дріб’язкові образи та амбіції, які нас розділяють, об’єднатись – і повторити те, успіх 2014-15 років: тоді ми врятували українську державність, зараз на часі перетворити державу-рекетира на справжню Республіку – спільну справу її громадян? Чи здатні ми наслідувати приклад Америки, Туреччини чи Франції, батьки-засновники яких вийшли саме з військової еліти?»

С.К. «Це одне з головних завдань на найближчі роки – об’єднатися патріотам і зрозуміти, що ті, хто нас роз’єднує, використовує ідею патріотизму у власних цілях. Усі українські президенти досі сприймали Україну як можливість набити власні кишені та вирішити власні проблеми. Це велика проблема для держави, бо її керманичі не були державниками. Вони бояться і тому застосовують принцип розділяй і володарюй. Вони комусь щось дають, а комусь не дають, провокуючи конфлікти серед фронтового братства. Через це треба переступити і об’єднатись. … Ми повинні об’єднатись, аби створити нову Україну з новими правилами гри.»

Г.Д. «Чи готовий Генерал Кривонос, одна з легенд російсько-української війни, людина, яка за всі ці роки не лягла під жодного політика, іти з побратимами у велику політику?»

С.К.: «Я готовий іти у велику політику. І в найближчий час – з урахуванням того, що нинішня влада робить усе для того, аби я звільнився зі Збройних сил – це розв’яже мені руки.»

Дивіться повний запис інтерв’ю: