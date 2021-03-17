Генерал Сил специальных операций Сергей Кривонос дал интервью Геннадию Друзенко в его новом проекте «Конституционная кухня». Легендарный спецназовец, отец и вдохновенных создания Сил специальных операций в составе ВСУ, главный разработчик и лоббист создания в Украине Сил территориальной обороны, заявил, что не видит перспектив сотрудничества с действующей властью и готов к самостоятельному походу в большую политику, передает "Знай".

Сергей Кривонос: "Четко осознавая, какой потенциал имеет Российская Федерация, и какой потенциал имеет Украина, я понимаю – с учетом своего 32-летнего опыта службы в армии, в непростых войсках (непосредственно это разведка и разведка специального назначения) – что только вооруженный, обученный, подготовленный народ – это единственная сила, которая может сдержать желание России осуществлять агрессию".

Г. Д.: "Представим себе, что так сложилась судьба, что после победы Революции Достоинства тогда еще полковник Кривонос стал верховным главнокомандующим Украины. Отдали ли бы Вы приказ оказать вооруженное сопротивление и стрелять по “зеленых человечках” в Крыму"?

С. К. "Конечно! Во-первых, я знаю, какой приказ был отдан россиянам, когда они захватывали Крым. Потому что русские пленные, которые участвовали в захвате Крыма, свидетельствовали, что в марте 2014-го года был приказ российского руководства: в случае активного сопротивления украинских войск, операцию свернуть. Мы предлагали определенные вещи, которые могли по меньшей мере значительно осложнить захват Крыма, но политическое руководство Украины тогда, к сожалению, их проигнорировало".

Г.Д.: "Верите ли Вы, что нашему ветеранско-волонтерскому сообществу таки удастся отбросить мелочные обиды и амбиции, которые нас разделяют, объединиться – и повторить то, успех 2014-15 годов: тогда мы спасли украинскую государственность, сейчас самое время превратить государство-рэкетира на настоящую Республику – общее дело ее граждан? Способны ли мы последовать примеру Америки, Турции или Франции, отцы-основатели которых вышли именно из военной элиты?"

С. К. "Это одна из главных задач на ближайшие годы – объединиться патриотам и понять, что те, кто нас разъединяет, использует идею патриотизма в собственных целях. Все украинские президенты до сих пор воспринимали Украину как возможность набить собственные карманы и решить собственные проблемы. Это большая проблема для государства, потому что его руководители не были государственниками. Они боятся и поэтому применяют принцип разделяй и властвуй. Они кому-то дают, а кому не дают, провоцируя конфликты среди фронтового братства. Через это надо переступить и объединиться. ... Мы должны объединиться, чтобы создать новую Украину с новыми правилами игры."

Г. Д. "Готов ли Генерал Кривонос, одна из легенд российско-украинской войны, человек, который за все эти годы не лег ни под одного политика, идти с побратимами в большую политику?"

С. К.: "Я готов идти в большую политику. И в ближайшее время – с учетом того, что нынешняя власть делает все для того, чтобы я уволился из Вооруженных сил – это развяжет мне руки."

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