Що переживає зараз Європейський союз: кризу, оновлення, або те й інше разом?

Про це в програмі «Культ особистості» розповідає політолог і політичний експерт, голова Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік.

«Євросоюз ще як мінімум два роки ні до чого не прийде. Спочатку повинна стабілізуватися ситуація в Німеччині - потрібно, щоб стало зрозуміло, що буде після Меркель. Інша інтрига - президентські вибори у Франції в наступному році. Два роки Євросоюз буде нездатний на якусь системну політику щодо України», - вважає експерт.

На його думку, в цьому напрямку можлива політика якихось окремих країн, і навіть якісь різкі дії Німеччини та Франції на українському напрямку. Можливо, наприклад, посилення тиску на Україну або висунення якихось нових пропозицій. Для європейської громадської думки України - питання не першорядне, але все ж пов'язане з безпекою континенту.

«Я не виключаю, що німецькі або французькі еліти можуть розіграти цю карту на майбутніх виборах. Можуть навіть запропонувати якийсь новий формат замість Мінських угод. Якщо вдасться досягти миру в Україні, то Макрон буде переобраний на новий термін - або, принаймні, це серйозно вплине на його переобрання. У Франції міжнародні проблеми - не тільки Україна, але навіть Сирія і Малі - дуже сильно впливають на результат виборів», - говорить Руслан Бортнік.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей експерт висловився про засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Також він заявив про прагнення США націоналізувати активи Ігоря Коломойського на своїй території.