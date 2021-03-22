Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переміщує фокус своєї уваги в Південно-Східну Азію, але щоб це зробити - йому потрібно зменшити свою присутність в інших регіонах.

Про це сказав експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса в ефірі програми “Романенко Бесіди”.

За словами Ілії Куси, президент Джо Байден не зливається з Китаєм, а хоче перемістити фокус свого впливу.

"Він переміщує фокус своєї уваги в Південно-Східну Азію. У них там вже є військова присутність навколо Китаю, якщо подивитися на карту, то якраз так і виходить, що якраз вони дугою оточують Китай. При чому, до речі, військовослужбовців американських в Південно-Східній Азії більше, ніж на Близькому Сході", - сказав Ілія Куса.

Він зазначив, що в основному військові сконцентровані в Японії, Південній Кореї і Тайвані і США зараз зміщують свою увагу туди.

"Я думаю, що найближчим часом що Штати намагатимуться робити - це піти туди і спробувати перехопити ініціативу, втрачену під час правління Трампа... У Байдена складність в тому, що для того, щоб перемістити туди увагу - треба десь від чогось відмовитися. Тобто, десь зменшити свою присутність. Швидше за все це буде робитися за рахунок Близького Сходу і ось ще чогось. Латинська Америка чи Європа - тут щось буде одне з них", - додав експерт.

На його думку, погіршення ситуації з Китаєм буде, оскільки за останні 5 років вже намітилися больові точки: питання Тайваню, М'янми, Гонконгу, уйгурів і ядерної проблеми.

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