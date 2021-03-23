У програмі «Конституційна кухня» Архімандрит, доктор філософських наук, професор Стокгольмської школи теології Кирило Говорун розповів про Революцію гідності, як про подію становлення українського суспільства

«Я вважаю, що ресурсним становленням українського суспільства був Майдан. Він справді показав нам певне одкровення: що ми повинні робити, чим ми повинні бути, щоб у нас все будо добре. Це був момент консолідації, солідаризації та дуже потужного альтруїзму з боку суспільства», - зазначив Говорун.

За словами експерта, Революція гідності була ідеальною моделлю того, якою Україна має бути. Коли Україна стане нормальною державою, то вона дуже буде нагадувати Майдан. Єдине, чого бракує – це механізмів перетворення енергії Революції гідності в інституцію.

Ведучий Друзенко додав, що професор Брюс Акерман використав незвичний та провокаційний термін до права – «конституціоналізація революційної харизми». На Майдані відбувались фантастичні речі: бурління любові, солідарність та інше, але ми це не конституціоналізували.

Нагадаємо, Politeka поширювала думку Шимальського про «відстаючі» країни: «Хворіють хронічно, вони не в змозі піднятися і не піднімуться ніколи».

Раніше Politeka публікувала заяву Стецьківа, що Конституція 1996 року була результатом компромісу.