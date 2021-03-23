Яка ідея повинна лежати в основі української держави та задавати всі норми?

Свою думку про це в програмі «Романенко. Бесіди» висловлює політтехнолог, глава консалтингового агентства Karyzhsky. Communications Максим Карижський.

«Якщо ми продовжуємо рухатися з трендом вмираючої УРСР, то нам ніяких змін не треба. Але якщо нам потрібні зміни, то треба на щось спертися. У нас є проблема з рефлексією, ми наступаємо на одні й ті ж граблі. Щоб розірвати це погане колесо повторень, потрібно на щось спертися», - вважає він.

На думку Карижського, олігархи процвітають саме тому, що у них є свій абсолют - віра в те, що гроші правлять світом. Це робить їх більш успішними. А ось державному діячеві в Україні спертися нема на що. Звідки беруться ті чи інші нормативи поведінки? Зараз, як вважає гість програми, відправна точка одна - гроші. Україна виявляється змушена конкурувати з такими товариствами, у яких є інші абсолюти.

«Гроші як абсолют стосуються тільки того, хто ними володіє. Але що робить людина, яка керує містом, областю, країною? Вона повинна управляти цим для людей. Так, це, звичайно, в ідеалі. Але якщо ми не прагнемо до ідеалу - ми знаходимося під впливом інших ідеалів, просто не помічаємо цього», - говорить Максим Карижський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він нагадав українцям, що Європейський союз обіцяв нашій країні тільки асоціацію, а не повноцінне членство.

Також Карижський порадив Україні шукати інвестиції за океаном.