Какая идея должна лежать в основе украинского государства и задавать все нормы?

Своё мнение об этом в программе «Романенко. Беседы» высказывает политтехнолог, глава консалтингового агентства Karyzhsky. Communications Максим Карижский.

«Если мы продолжаем двигаться с трендом умирающей УССР, то нам никаких перемен не надо. Но если нам нужны перемены, то надо на что-то опереться. У нас есть проблема с рефлексией, мы наступаем на одни и те же грабли. Чтобы разорвать это дурное колесо повторений, нужно на что-то опереться», - считает он.

По мнению Карижского, олигархи преуспевают именно потому, что у них есть свой абсолют – вера в то, что деньги правят миром. Это делает их более успешными. А вот государственному деятелю в Украине опереться не на что. Откуда берутся те или иные нормативы поведения? Сейчас, как полагает гость программы, отправная точка одна – деньги. Украина оказывается вынуждена конкурировать с такими обществами, у которых есть другие абсолюты.

«Деньги как абсолют касаются только того, кто ими обладает. Но что делает человек, который управляет городом, областью, страной? Он должен управлять этим для людей. Да, это, конечно, в идеале. Но если мы не стремимся к идеалу – мы находимся под влиянием других идеалов, просто не замечаем этого», - говорит Максим Карижский.

Ранее, как сообщает Politeka, он напомнил украинцам, что Европейский союз обещал нашей стране только ассоциацию, а не полноценное членство.

Также Карижский посоветовал Украине искать инвестиции за океаном.