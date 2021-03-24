Про високий рівень колабораціонізму британців у 1940-1945 роках розповів у своєму блозі політолог Руслан Бізяєв, а також зазначив, що на Нормандських островах під час окупації воєнні настрої між німцями та англійцями були відсутні.

Політолог піднімає тему, яка не здобула достатньо широкого висвітлення: окупація Нормандських островів, якими тоді правила Британія, з боку Німеччини з 1940 до 1945. «П'ять років поруч розвивалися британський Юніон Джек і нацистське знамено зі свастикою», - коментує він ситуацію і відзначає, що воєнні настрої між обома ворожими сторонами не відчувалися.

Він наводить свідчення Ч. Свіфта, журналіста США, якому на початку Другої світової вдалося відвідати окуповані острови. Так, англійці ставилися до німців поважно та ввічливо, а самі ж нацисти не вважали їх нижчою расою та навіть полишали свою зброю, спілкуючись із ними.

Адміністрація, розповідає Бізяєв, навіть ухвалила на Нормандських островах певні закони проти представників єврейського народу, а самі мешканці островів катували полонених у концтаборах. На його думку, британці в цьому питанні певною мірою виступили агентурою гітлерівців.Отже, колабораціонізм на цій території був на високому рівні.

«Міністерство інформації Великобританії заявило, що колабораціонізм на островах “був майже неминучий”», - повідомляє політолог.

Бізяєв зазначає також, що ніхто із колабораціоністів після закінчення Другої світової не був покараним, 50 найкращих із них навіть таємно повернули додому та відпустили, а адміністрація Нормандських островів же здобула почесті.

Принагідно політолог наводить слова журналістки М. Байтінг про те, що окупація островів була «експериментальним майданчиком окупації всієї Великобританії».

Нагадуємо, Бізяєв високо оцінив роль британського парламенту в питанні оголошення Німеччині війни.

Раніше Politeka повідомляла про те, що головна зброя бліцкригу була створена саме в США.