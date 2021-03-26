Дії Російської Федерації в акваторії Чорного та Азовського морів щодо блокади українських портів у військовому та економічному планах та реакцію на це керівництва України обговорили у програмі «Політика навиворіт» співголова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов та політичний експерт Олександр Мусієнко.

Експерт висловлює свої сподівання з приводу того, що жодних маневрів на узбережжі Чорного Моря Російській Федерації провернути більше не вдасться. Присутність кораблів НАТО, зокрема британського та американського суден, стримує агресію російського флоту. «Тому я думаю, що тут вже у нас є розуміння, що ми забезпечуємо безпеку», - стверджує Мусієнко.

З Азовським морем ситуація зовсім інша. Політолог нагадує, що відповідних заходів не було вжито навіть після того, як працівники ФСБ полонили українських моряків. ОБСЄ же зі свого боку разом із Німеччиною та Францією вела розмову щодо ставлення своїх представників для аналізу та моніторення стану справ у Керченській протоці.

«У мене питання: на якій стадії, де ці представники, де ОБСЄ? Де Франція, де Німеччина?», - обурюється Мусієнко. Він робить висновок, що раніше названі європейські держави свого слова не дотримали, а сама Україна натомість теж не вжила відповідних заходів. Тим не менш, ця тема замовчується. На його думку, місія ОБСЄ могла би зв’язати Росії руки свого часу, а тоді їхні дії не були би настільки агресивними навіть до тих полонених моряків.

У підсумок Мусієнко зазначає, що потрібно розібратися, на якому етапі зараз розв’язання цієї проблеми, і потрібно Україні проявити свою ініціативу та активність нарешті. Зокрема, у плані безпеки важливою є військова база на Азовському морі, будівництво якої нарешті підійшло до кінця.

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