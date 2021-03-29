Українці з різних регіонів мають свої відмінності, однак всі вони є українцями по крові.

Про це сказав політик Михайло Добкін в інтерв’ю Сніжани Єгорової у програмі “Сніжна Лавина”.

"Ми всі за національністю, за громадянством, вважаємося українцями. І якщо взяти національність - українець, ось, є українець, який народився в багатьох поколіннях українців, які проживають на Слобожанщині. А є такий же українець, який народився, припустимо, в поліссі. А є хтось, хто народився в Закарпатті. Теж істинний, справжній по крові українець. Хтось в Одесі, а хтось на півночі - Сумська або Чернігівська області", - сказав Михайло Добкін.

Він зазначив, що українці з різних регіонів відрізняються мовою, релігією, які притаманні певній місцевості.

"Тому що в основному на сході і півдні, ближче до центру - це споконвічно православ'я, на Галичині - це вже уніатська церква, греко-католики", - додав Добкін.

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