Український політичний діяч, син дисидента і журналіста В'ячеслава Чорновола Тарас Чорновіл у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи можна називати війною війну на сході України.

«Те, що в Україні відбувається… Ми ніби говоримо весь час термін «гібридна війна», хтось взагалі розказує «их там нет», що це якісь інші воюють, що там якісь ополченці, ще там щось… Насправді міжнародне право передбачає, що навіть неоголошена війна є війною. От кажуть: «А ви в якомусь документі чітко писали, що у вас війна? А Росія вам оголосила? А ви Росії оголосили війну? А ви військовий стан ввели?». Знаєте, який стан вводити, це є питання доцільності держави, на яку напали. За певних обставин їй може бути невигідно. Може бути невигідно оголошувати стан війни, скажімо, через те, що в країні, в якій оголошено стан війни, включається колосальна кількість всіляких різних ембарго. І треба дуже жорсткі рішення ухвалювати», - каже експерт.

Він нагадав, що в 2014 році Україна отримала ембарго.

«І нам треба було дуже важко вибивати можливість для того, щоб ми могли відновити постачання зброї. Пару років це забрало», - сказав Чорновіл.

Політичний діяч наголошує, що звичайна війна, на відміну від неоголошеної, не є забороненою. Вона визнається міжнародним правом та може регулюватися різними міжнародними угодами.

«Війна як розв’язання конфліктів – це є найгірший варіант розв’язання, але він не заборонений міжнародним правом. Але неоголошена війна належить до злочинних способів. Тобто неоголошена війна – це вже автоматично воєнний злочин», - резюмував він.

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