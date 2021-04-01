Чи варто президенту України очікувати на дзвінок від Джо Байдена? На це питання відповів у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» Тарас Загородній, політичний технолог, письменник та експерт у сфері політики і виборчих технологій.

Гість програми цю ситуацію описує іронічно. Мовляв, так само чоловік сердито сидить на своєму дивані замість того, аби працювати та забезпечувати сім’ю, та чекає на дзвінок від колишньої дружини. Якщо полишити жарти, то ця ситуація багато говорить. «Це абсолютно така історія, коли демонструють вторинність нашої еліти», - пояснює Загородній. На його думку, потрібно об’єктивно оцінити свої можливості та пропозиції, аби чекати на такий дзвінок. З іншого боку, політолог взагалі не бачить у ньому сенсу.

Загородній відзначає негативну тенденцію України слухатися когось ззовні: спершу це була Росія, тепер – Європа та Сполучені Штати. Тим не менш, замість слухати третьорядних депутатів, варто зайнятися внутрішньою політикою України, а про дзвінок Джо Байдена й зовсім призабути.

Свою позицію експерт пояснює реальним станом справ у світі та зовнішнім курсом Сполучених Штатів. Ані Україна, ані Росія не в пріоритеті цієї держави. Натомість вони повністю зараз орієнтуються на Китай. «Я не вважаю, що взагалі потрібно чекати дзвінка», - переконаний Загородній. На його думку, у своїй політиці Україна повинна прагнути того, аби це їй обривали телефон із проханнями про співпрацю.

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