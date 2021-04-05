Безусловным фактом является то, что сегодня Китай - одно из самых влиятельных государств мира, в частности, сейчас популярной темой обсуждения стала новая стратегия этой страны. Но насколько наши представления о Китае соответствуют реальности?

В программе «Романенко. Беседы» китаевед Дмитрий Ефремов рассказал, как выглядит Китай в современном мире и что планирует дальше.

Юрий Романенко, ведущий программы, поднял тему роли КНР на мировой арене, а также поставил Ефремову вопрос о задачах, которые преследует китайская власть.

Как известно, китайская экономика сегодня занимает второе место в мире по ВВП. Но эксперты пророчат этому государстве еще лучшее будущее. Так, Ефремов сообщает, что уже через 5-7 лет Китай догонит Соединенные Штаты, а через 20-30 - и вовсе обгонит, заняв главное первое место. «США будут даже не второй, а третьей или четвертой по величине экономикой», - добавляет он.

Далее китаевед рассказывает о задачах, которые преследует руководство КНР. Прежде всего это формирование своей философии, своего мировоззрения, своего места в мире и своих отношений с другими государствами. В то же время подход китайцев к решению этих задач диаметрально противоположный европейскому. Во-первых, основой являются традиции китайских философов, во-вторых, они используют и достижения Мао Цзэдуна.

«Китай в отличие от Украины либо России не отрекался от своей истории, которая была тысячу, сто и десять лет назад», - акцентирует внимание Ефремов. Для них непрерывность исторического процесса имеет большое значение. В противоположность этому Западный мир смотрит на историю скорее поэтапно.

Планирование как процесс, говорит эксперт, присущее Китаю на многих уровнях: есть 5-летние экономические планы, планы на средний срок выполнения, например, в сфере научно-технической, а есть и совсем со взглядом в перспективу. Примером последнего является получение мирового первенства к 2049 году, то есть Китай планирует подвинуть Соединенные Штаты с их места под солнцем.

Напоминаем, Ефремов подтвердил, что Китай активизировал свои внешнеполитические отношения с Россией и Европой.

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