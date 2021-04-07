Українській владі страшно чіпати монополістів і іноземні компанії, які займаються оптимізацією прибутку, тому що у них є адвокати. А от українських громадян вони хочуть «рвати» із задоволенням. Про це розповів політолог Тарас Загородній у своєму блозі «Тарас Загородній говорить».

«Хитрість схеми по законопроєкту №5153 «Про введення «нульової» декларації для всіх, хто хоче узаконити зароблені в тіні активи», в тому, що ви задекларуєте все, а потім до вас прийде податківець і почне запитувати, звідки у вас гроші. Це абсолютно шкідливий закон, який в нинішній ситуації не може прийматися, поки не побороли корупцію в вищих ешелонах влади», - розповів політолог.

«Подібний закон планувався ще у 2014-2015 році, тоді він взагалі був безмежним, коли мало не кримінальна відповідальність за невиконання була введена. Ти фіксуєш все що в тебе є, а потім до тебе податківці прийдуть і будуть вже все населення нашої країни тероризувати. Законопроєкт №5153 – більш м'який варіант», - сказав політолог.

«Це абсолютний грабіж в чистому вигляді, і якщо вони це приймуть, то це крок до того, щоб до кожного прийти і запитати. Прийде така «сарана», яка вже випалила все в цій країні, виштовхнула людей за кордон, щоб вони працювали в Європіі надсилали сюди гроші, а тепер вони хочуть ці гроші загарбати собі. У зв'язку з цим закон №5153 «Про введення «нульової» декларації для всіх, хто хоче узаконити зароблені в тіні активи» абсолютно шкідливий і не своєчасний», - резюмував політолог.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Загороднього, що вільний ринок не думає на довгу відстань і довгу перспективу.

Також раніше Загородній прокоментував заяву секретаря РНБО про перегляд приватизації.