Експерт митної справи та двічі екскерівник Митної служби України Анатолій Макаренко у програмі «Монолог Макаренко» пояснив, що проблеми контрабанди та тіньового бізнесу не виникли в одну мить, початки їхнього формування сягають ще часів проголошення незалежності України.

Експерт митної справи пояснює, що тіньовий сегмент економіки доволі широкий, контрабанда ж або, як ще кажуть, сірий імпорт, це всього лише один елемент великої системи. Так само і митниця – елемент державної системи. «І елемент наших з вами відносин протягом всієї історії розвитку країни і економіки», - додає він.

Макаренко звертає увагу передусім на необхідність змін у цій структурі. Так, окрім заходів репресивно-карального характеру в контрабандному просторі, необхідні й інші – програмні та системні щодо цієї структури.

«Тільки після цих змін можливий той результат, на який ми всі розраховуємо», - вважає колишній керівник Митної служби України. Найвищою ціллю він називає покращення державної структури, що передбачає її стійкість, силу та дієздатність, а серед завдань – спершу захист громадян та територій, захист економіки, а тоді вже оподаткування. Тим не менш, зараз, як зазначає Макаренко, від Митної служби України лише вимагають коштів для бюджету.

Нагадуємо, Макаренко пояснив причину кадрового колапсу на митниці.

Раніше Politeka повідомляла про те, що завдання митниці не випускати з країни потоки контрабанди.



