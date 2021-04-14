Сучасний світ ставить перед кожною країною великий виклик: зберігати свої інтереси та дотримуватися їх. В іншому випадку слабша держава неминуче підпадає під вплив сильнішої. У своїй програмі «Толчок» політолог Олексій Толкачов пояснив, чому Україні важливо мати свої національні інтереси.

Експерт зазначає, що створення власної стратегії дій та власних цілей в принципі – першочергові завдання держави, інакше хтось інший накине на неї свої. «Якщо не ми з вами створюємо власний сенс, то нам його нав'яжуть ззовні», - каже він. Так, сьогодні найрозвиненіші держави не стільки тягаються економіками, скільки смислами та ідеями. Суб’єкт – це творець сенсу та стратегії, решта світу ж розміщується навколо нього.

«Як ми називаємо людей, у яких відсутня власна думка? У народі їх називають “овочі”», - коментує Толкачов. Аналогічні речі відбуваються і на рівні держав. Так, якщо держава не може сформувати власні інтереси, то вона житиме чужими.

Аби не бути голослівним, Толкачов показав, як ця теорія працює на практиці. Принагідно він згадав обурення через те, що конференція Путіна, Меркель та Макрона відбулася без участі України, адже на ній піднімали й кримське питання. Мовляв, долю України вирішують без самої України. Так само є й незадоволення через те, що МВФ зі своїми вимогами визначає тарифну політику держави. Аби уникнути цих ситуацій, Україні варто дотримуватися власних інтересів.

Нагадуємо, Толкачов розповів приклади з історії, коли відсутність чіткої мети у держави зіграла фатальну роль.

Раніше Politeka повідомляла про те, що правильну національну ідею треба шукати у майбутньому.