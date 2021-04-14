У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист та автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього» Олексій Толкачов, відзначив, що Україна має свій Інститут пам’яті, але досі не створила Інституту Майбутнього.

Гість програми відзначає, що Інститут пам’яті – державна установа, яка на меті має певні перетворення у свідомості українців. «А інститут майбутнього поки що - приватна ініціатива, до держави потрібно ще достукатися», - пояснює він.

Тим не менш, Толкачов вважає, що терміну, який залишився ще Володимиру Зеленському на посаді президента, цілком достатньо для реалізації нових стратегій та планів. У такому разі вже найближчими десятиліттями можна буде побачити прогрес. Натомість суперечки олігархів футуролог вважає такою трясовиною, з якої вже не вибратися, якщо туди ступити розбиратися з ними.

На думку Толкачова, до влади, аби вона була сильною та гідною, мають прийти внутрішньо зрілі політики. До цього він наводить аргументи зі сфери психології. Так, люди, які страждають на необхідність уваги, визнання та поклоніння, а таких більшість, привнесуть цю жадобу із собою у владу та вимагатимуть її реалізації вже на державному рівні.

«Я бачив, як їде по Хрещатику кортеж Януковича - і це було потрібно тільки для того, щоб привернути до себе увагу», - розповідає футуролог. Отже, там, де у владних колах немає державної мрії, стратегії та планів щодо майбутнього, залишається лише бажання поклоніння та визнання.

Нагадуємо, Толкачов розповів про приклади з історії, коли відсутність чіткої мети у держави зіграло фатальну роль.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов вважає некомпетентність серйозною проблемою людей високих чинів.