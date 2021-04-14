Заведено вважати, що найстрашніший кошмар для Путіна - це прихід до влади в Росії Олексія Навального. Але чи може він принести користь Україні?

Ситуацію в програмі «Розвилка» коментує політолог Руслан Бізяєв.

«Навальний - це людина, яка злила протести на Болотній. Чи потрібно продовжувати? Навальний просто спойлер однієї з веж Кремля, яка була зав'язана на Владислава Суркова. Він виконував завдання цієї вежі: одних мочив, інших не мочив. Потім ця дивна історія з отруєнням: спочатку його забрали в Німеччину, потім викинули звідти, і Меркель навіть рукою не помахала», - вважає політолог.

На думку Бізяєва, Навальний - це людина, яка на якомусь черговому витку внутрішнього протистояння російських еліт зв'язалася не з тими людьми - і всередині Росії, і за її межами.

«Навальний - проєкт тих політичних сил Росії, які хочуть повернутися в нульові роки. Хочуть заробляти гроші в Росії, вивозити їх на Захід, там ескадрами купувати яхти, кварталами - палаци. Але іншій частині російських еліт, яка виросла вже при Путіні, це категорично невигідно. Тому Навальний сидить і, я думаю, буде сидіти.

При цьому досить згадати позицію Навального по Криму. Нещодавно його організація відмовилася навіть прибрати Крим з мапи Росії. Його прихильники проводили мітинги під гаслом «Росія буде вільною» в Сімферополі та Севастополі. Яка Росія там буде вільною? Я думаю, не варто продовжувати», - робить висновок Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про дії німецької військової машини в 1940 році.

Також Бізяєв пояснив причину провалу зусиль переговорних груп.