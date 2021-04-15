Україні потрібно об’єднати зусилля політиків і заручитись підтримкою союзників, щоб не повторилась історія 1920 року і її не поділили між собою сусідні країни.
Про це сказав політолог Віктор Таран в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".
Віктор Таран відмітив, що головна помилка президентів України в тому, що вони погано вчать історію тих країн, які опинялись в такій ситуації як Україна: коли вона є не суб’єктом, а об’єктом, який ділять. Так, коли Туреччину намагались розділити, вона попросила допомоги у союзників і мобілізувала сили всередині країни для захисту.
“Ми теж можемо у Польщі і Туреччини це отримати. Бо і Туреччина і Польща бояться геополітичного піднесення Росії. І в цій ситуації просто окопатися, сказати - значить так, по боргам - дефолт, покликати всіх лідерів партій і фракцій і запропонувати створити коаліцію загальнонаціональної єдності. Так зробив свого часу не тільки Ататюрк, Черчіль, до речі, так само, чи в Польщі Пілсудський так само… Я розумію, що у Зеленського величезна інтоксикація на Порошенка, на Тимошенко. Але тут дуже простий вихід. Або ти сідаєш і домовляєшся і буде історія успіху, або повториться 1920 рік”, - сказав політолог.
За його словами, тоді була Директорія Української Народної Республіки, у яку входив Борис Мартос, Володимир Винниченко і Симон Петлюра, які посварилися та розбіглися, після чого проти УНР виступили поляки, країни Антанти, денікінці та більшовики, які розділили Україну на три частини.
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“Я думаю, що так просто не вийде. Існує Україна 1920 і 2021 року - це дві різних України. Ситуація різна… Ескалація точно буде. Росія змобілізувала настільки великі сили, вона настільки підняла ставки, що тепер вони просто не можуть здати назад”, - підкреслив Таран.
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