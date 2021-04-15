Україні потрібно об’єднати зусилля політиків і заручитись підтримкою союзників, щоб не повторилась історія 1920 року і її не поділили між собою сусідні країни.

Про це сказав політолог Віктор Таран в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24".

Віктор Таран відмітив, що головна помилка президентів України в тому, що вони погано вчать історію тих країн, які опинялись в такій ситуації як Україна: коли вона є не суб’єктом, а об’єктом, який ділять. Так, коли Туреччину намагались розділити, вона попросила допомоги у союзників і мобілізувала сили всередині країни для захисту.

“Ми теж можемо у Польщі і Туреччини це отримати. Бо і Туреччина і Польща бояться геополітичного піднесення Росії. І в цій ситуації просто окопатися, сказати - значить так, по боргам - дефолт, покликати всіх лідерів партій і фракцій і запропонувати створити коаліцію загальнонаціональної єдності. Так зробив свого часу не тільки Ататюрк, Черчіль, до речі, так само, чи в Польщі Пілсудський так само… Я розумію, що у Зеленського величезна інтоксикація на Порошенка, на Тимошенко. Але тут дуже простий вихід. Або ти сідаєш і домовляєшся і буде історія успіху, або повториться 1920 рік”, - сказав політолог.

За його словами, тоді була Директорія Української Народної Республіки, у яку входив Борис Мартос, Володимир Винниченко і Симон Петлюра, які посварилися та розбіглися, після чого проти УНР виступили поляки, країни Антанти, денікінці та більшовики, які розділили Україну на три частини.

“Я думаю, що так просто не вийде. Існує Україна 1920 і 2021 року - це дві різних України. Ситуація різна… Ескалація точно буде. Росія змобілізувала настільки великі сили, вона настільки підняла ставки, що тепер вони просто не можуть здати назад”, - підкреслив Таран.

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