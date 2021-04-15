Починається переділ світу та геополітичної карти, тому Україні та іншим країнам потрібно чекати на війну.

Про це сказала політичний діяч Надія Савченко в ефірі програми “Хід Королеви” з Мирославою Бобровською .

“Завжди кажуть: сподівайся на мир, але готуйся до війни. Або живи в мирі, але чекай війни. Це, в принципі, більш притаманно військовим, тому що професія військового створена для того, щоб чекати війну. Чи чекати нам зараз (війни, - ред.), в зв’язку з тим, що останнім часом, як ми бачимо, нагнітання ситуації (звичайно ж, війна і не припинилась, про це треба не забувати) - я вважаю, що вона буде продовжуватись, і, на жаль, не тільки в Україні”, - сказала Надія Савченко.

Вона зазначила, що судячи з тих процесів, які відбуваються в світі - похитнулося міжнародне право і віра в його устої.

“Якщо хтось десь порушив чужі кордони - хтось вважає, що йому можна так само. Тому починається переділ світу, переділ геополітичної карти. І встановлення нових правил, нової якоїсь організації ООН, яка затвердить ці світові правила. І якийсь початок нового життя. Тобто, ми знаходимося на такому зламі епох. Тому так, нам чекати. На нашу долю, на наше покоління і ще навіть на покоління наших дітей випав час війни, час змін”, - додала Савченко.

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