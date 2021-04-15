Чи може Україна у своєму конфлікті з Росією розраховувати на підтримку Франції - чи та більш схиляється на бік агресора?

Про це на конкретному прикладі в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає політолог, публіцист, громадський діяч, голова Центру «Ейдос» Віктор Таран. Мова йде про рішення, яке 30 березня ухвалив Апеляційний суд Парижа у справі українського «Ощадбанку» проти Міністерства юстиції Російської Федерації.

««Ощадбанк» програв у Франції суд через майно, яке Російська Федерація відібрала у нього в Криму. Французький суд встав на сторону РФ, яка заявила, що має право керувати кримськими активами. Це може бути дуже поганим прецедентом», - вважає гість програми.

Втім, за його словами, повного рішення суду ніхто не бачив. Відомо, що там є посилання на якісь документи XIX-XX століть. Можливо, повний текст документа дещо змінить ситуацію.

Однак загальну тенденцію Віктор Таран оцінив вельми негативно.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей політолог зазначив, що ОПЗЖ отримує ті голоси, які втрачає «Слуга народу».

Також Таран розповів про чотири варіанти вибору, які є в Анатолія Шарія.



