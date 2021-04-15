Чи може Україна у своєму конфлікті з Росією розраховувати на підтримку Франції - чи та більш схиляється на бік агресора?
Про це на конкретному прикладі в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає політолог, публіцист, громадський діяч, голова Центру «Ейдос» Віктор Таран. Мова йде про рішення, яке 30 березня ухвалив Апеляційний суд Парижа у справі українського «Ощадбанку» проти Міністерства юстиції Російської Федерації.
««Ощадбанк» програв у Франції суд через майно, яке Російська Федерація відібрала у нього в Криму. Французький суд встав на сторону РФ, яка заявила, що має право керувати кримськими активами. Це може бути дуже поганим прецедентом», - вважає гість програми.
Втім, за його словами, повного рішення суду ніхто не бачив. Відомо, що там є посилання на якісь документи XIX-XX століть. Можливо, повний текст документа дещо змінить ситуацію.
Однак загальну тенденцію Віктор Таран оцінив вельми негативно.
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Раніше, як повідомляє Politeka, цей політолог зазначив, що ОПЗЖ отримує ті голоси, які втрачає «Слуга народу».
Також Таран розповів про чотири варіанти вибору, які є в Анатолія Шарія.