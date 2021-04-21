У якому Україна зараз становищі на міжнародній арені, пояснила у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» Валерія Заружко, політик і народний депутат України VIII скликання.

Заружко відзначає значні зміни в тому, як останнім часом світ почав дивитися на Україну з її проблемами. Так, це ставлення вже не назвеш серйозним. «Нас сприймають як майданчик і тільки, де відбуваються геополітичні ігри», - коментує політик. Вона пояснює, що потрібно передусім піклуватися про свої національні інтереси та додати трохи україноцентризму у свої погляди, аби стати на міжнародну арену як серйозна суверенна держава.

Щодо вирішення українських питань, то гостя програми сподівається на зустріч в «нормандському форматі». «Щоб розставити всі крапки над «і» та все-таки зрушитися з мертвої точки в питанні Донбасу», - додає вона. Так, війні вже 7 років, а змін жодних немає.

Вона зазначає, що донбаське питання стосується також і жителів цих територій: одні давно переїхали, інші – досі живуть там і, наприклад, їздять по пенсію в Україну. «Незрозуміло, яке майбутнє чекати цим людям», - резюмує Заружко. Вона також додає, що якраз-таки розв’язанням цієї проблеми повинна зайнятися влада на майбутній зустрічі «нормандського формату» зокрема. Водночас розраховувати на порятунок десь ззовні не варто, адже цим переймаються лише самі українці.

Нагадуємо, Заружко розповіла, чи хочуть Україну бачити в НАТО.

Раніше Politeka повідомляла про те, що від України втомилися на міжнародній арені.