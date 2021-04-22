Правничі системи Сполучених Штатів та України абсолютно різні. Чим саме вони відрізняються, розповів у програмі правника Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» Ігор Шевченко, юрист і політик, громадський діяч, у минулому міністр екології та природних ресурсів України, екскандидат у президенти України.

Гість програми передусім зазначає, що американці сформували свою систему права, яка зовсім не подібна на українську. «Там більш практичне навчання, правниками стають уже після того, як закінчують коледж, мають якусь базу», - розповідає він. Окрім того, у США в принципі вибір будь-якої спеціальності дійсно осмислений та усвідомлений вже дорослою людиною.

На противагу цьому в Україні такі серйозні рішення доводиться приймати буквально підліткам відразу після школи. А відтак і маємо ситуацію, що спершу студенти на навчання буквально просто ходять, а потім, як виявляється, не мають достатньо вмінь та знань для роботи. Шевченко звертає увагу, що це стосується не лише юридичної української системи, але й освітньої загалом.

Принагідно політик згадує досвід американців після закінчення навчання йти на канікули, подорожувати світом, брати участь у благодійності. «Щоб зрозуміти світ, розширити свої горизонти», - пояснює він мету такої практики. Отже, вже із новим баченням світу американці і приймають важливі рішення щодо свого майбутнього.

Наприклад, мріючи стати правником, американець продовжує термін свого навчання ще на 3 роки в юридичній школі. Шевченко пояснює, що такі заклади дають ґрунтовну практичну освіту: як писати юридичні документи, як шукати необхідну інформацію із законами та інше. Юрист звертає увагу, що українська система освіти в принципі не передбачає таких практичних дисциплін. «А там це дисципліни для людей, які хочуть потім практикуватись», - підкреслює він.

Відрізняються в американській системі освіти і самі методи викладання. Шевченко пояснює, що замість звичних для українців лекцій та семінарів, де потрібно інформацію лише слухати та переказувати, викладачі у США дають студентам тему, літературу та судові кейси для підготовки до дискусії. «Професор ставить питання, озвучуються різні точки зору, ти себе відчуваєш частиною юридичного процесу», - розповідає юрист.

Нагадуємо, Шевченко розповів про адвокатські іспити в США .