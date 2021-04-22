Юридические системы Соединенных Штатов и Украины совершенно разные. Чем именно они отличаются, рассказал в программе юриста Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Игорь Шевченко, юрист и политик, общественный деятель, в прошлом министр экологии и природных ресурсов Украины, экс-кандидат в президенты Украины.

Гость программы прежде всего отмечает, что американцы сформировали свою систему права, которая совсем не похожа на украинскую. «Там более практическое обучение, юристами становятся уже после того, как заканчивают колледж, имеют какую-то базу», - рассказывает он. Кроме того, в США в принципе выбор любой специальности действительно осмысленный и осознанный уже взрослым человеком.

В противоположность этому в Украине такие серьезные решения приходится принимать буквально подросткам сразу после школы. А потому и имеем ситуацию, что сначала студенты на учебу буквально просто ходят, а потом, как оказывается, не имеют достаточно навыков и знаний для работы. Шевченко обращает внимание, что это касается не только юридической украинской системы, но и образовательной целом.

Попутно политик вспоминает опыт американцев после окончания учебы идти на каникулы, путешествовать по миру, участвовать в благотворительности. «Чтобы понять мир, расширить свои горизонты», - объясняет он цель такой практики. Итак, уже с новым видением мира американцы и принимают важные решения относительно своего будущего.

Например, мечтая стать юристом, американец продлевает срок своего обучения еще на 3 года в юридической школе. Шевченко объясняет, что такие заведения дают основательное практическое образование: как писать юридические документы, как искать необходимую информацию с законами и прочее. Юрист обращает внимание, что украинская система образования в принципе не предусматривает таких практических дисциплин. «А там это дисциплины для людей, которые хотят потом практиковаться», - подчеркивает он.

Отличаются в американской системе образования и сами методы преподавания. Шевченко объясняет, что вместо привычных для украинцев лекций и семинаров, где требуется информацию только слушать и пересказывать, преподаватели в США дают студентам тему, литературу и судебные кейсы для подготовки к дискуссии. «Профессор задает вопросы, озвучиваются разные точки зрения, ты себя чувствуешь частью юридического процесса», - рассказывает юрист.

Напоминаем, Шевченко рассказал об адвокатских экзаменах в США .