Нещодавно відбулися вибори на 87-му окрузі Івано-Франківської області. ЗМІ повідомляли, що на деяких дільницях голоси визнали недійсними. Така практика широко розповсюджена в Україні.

Політтехнолог Олексій Голобуцький у програмі Віктора Тарана «Таран Vlog» розповів про проблеми виборчої системи в Україні.

«Це найтиповіша політична практика в Україні. Ми бідна країна з електоральною демократією, олігархічною економікою та бізнесом, абсолютно поєднаним з політикою. По-іншому вибори і не можуть у нас розвиватися», - зазначив Голобуцький.

На думку політтехнолога, виборча система не змінить країну. Для будь-якої виборчої системи знайдеться спосіб, як її обійти та зібрати нечесно голоси. Люди продають свої голоси за харчові продукти та за гроші – наразі це звичайна практика в Україні.

«На будь-яку систему знайдеться спосіб, як її зламати. Головне, щоб було бажання у населення продавати свій голос, а у нас бажання це є і воно постійно росте. Люди розчаровуються у політиці. Історія нашої електоральної демократії досить типова: країні без розвинутих демократичних інституцій та історії демократії кинули електоральну демократію і користуються нею, як можуть», - підкреслив експерт.

Політтехнолог сказав, що не вважає, що на 87-му окрузі були задіяні політтехнології. На його думку, голоси там були куплені, а купувати виборців це не політтехнологія – це просто підкуп виборців.

«Малювати результати на дільницях – це не політтехнологія. Мої колеги, які б’ють себе у груди та хваляться перемогою Вірастюка, чесно кажучи, я не розумію, чим там можна хвалитись», - зазначив гість програми.

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