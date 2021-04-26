Риторика, яку Володимир Зеленський обрав у відносинах з Росією, поки що не дає відчутних результатів. Чи слід йому замінити її на більш ефективну? А якщо так, то як це зробити?

Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

«Якби у Зеленського з'явився метал у голосі, все було б трохи інакше. Але рано чи пізно виникає останнє запитання. Або ти залишаєшся і стоїш до кінця, знаючи, що з тобою можуть розправитися - або йдеш. А з металом в голосі піти буде набагато важче. Порошенко вирішив залишитися, Кучма вирішив залишитися, а ось Янукович дав слабину і втік, хоча його ніхто б не чіпав - йому б західні лідери дали гарантії безпеки», - вважає Чорновіл.

За його словами, Янукович почав готуватися до втечі у 2013 році, після сочинської зустрічі з Путіним. Саму ж проблему гість програми бачить в космополітизмі.

«Людина може бути космополітом, але космополіт не має права керувати державою. Він може займати високі посади, але тільки технічні. Навіть Янукович був патріотом України, хоча і в чисто мафіозному сенсі - «Це моя корова, і я її дою!». А космополітизм - це ризик для України», - каже Тарас Чорновіл.

Раніше, як повідомляє Politeka, він дав прогноз щодо ескалації військового конфлікту на Донбасі.

Також Чорновіл розповів про загрозу для України, яку несуть спільні російсько-білоруські військові навчання.



