Політолог-міжнародник Максим Ялі в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що відведення російських військ від кордонів України було цілком очікуваним.

«Я, чесно кажучи, не вірив у те, що почнеться повномасштабна війна. Принаймні зараз, занадто багато на кону для Путіна. Я маю на увазі і «Північний потік-2», і нові санкції... Путіну потрібно влаштувати, щоб Україна почала реалізовувати політичну частину Мінських угод. Це був вже сигнал і Зеленському», - говорить експерт.

За його словами, Європа і без сигналів боїться Путіна і намагається його заспокоїти.

«А ось Зеленський ще не стикався з такою кризою. Хоч і в минулому році там були навчання ці. Навчання дійсно проходять регулярно, інше питання, що вони були і численними, і стягували з усієї Росії війська. Тобто показали боєготовність Росії, ми мали можливість зрозуміти, з чим нам доведеться мати справу. Там же також розуміють, що вони втратять не тільки статус парламентера і Мінські угоди будуть поховані саме ними. Не випадково Путін говорив: «У нас буде достатньо витримки, щоб не піти на провокацію», - сказав Ялі.

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