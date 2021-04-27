У програмі Руслана Бізяєва «Культ Особистості» Андрій Пелюховський, голова партії «Сила нації» заявив, що ескалація конфлікту з РФ почнеться, щойно пройдуть вибори до Державної думи.

«Вона буде не зараз, вона буде, за моїми прогнозами, восени», - припускає він.

Так, семирічний конфлікт досі не знайшов жодного вирішення, а обидві сторони й надалі відстоюють свої інтереси. Тим не менш, події останніх тижнів, каже Пелюховський, вибиваються зі звичного порядку речей. Він звертає увагу на продуманість та чіткість російського плану та його організації. Так, ажіотаж та шум щодо стягнення армії РФ був великим, відбувалися дипломатичні дії. «Починається якийсь конфлікт, брязкання зброєю просто на кордоні», - розповідає політик. Україна не могла на це не реагувати, також готувала війська і зі свого боку. Отже, ситуація нагніталася.

«Але чому наші політики і геополітики не зробили акцент на тому, що буде відбуватися в найближчому майбутньому в Росії?», - ставить Пелюховський справедливе питання. Так, на 19 вересня у Російській Федерації заплановані вибори до Державної думи. І насправді цей факт багато чого міняє. Політик звертається до соціології, до рейтингів теперішнього президента Росії, які за останніми оцінками зараз становлять 52-53%. Натомість на попередніх виборах, згадує він, відсоток був вищим – 75%.

Отже, воєнні дії до виборів не можуть відбутися. «Ми розуміємо, що вести виборчу кампанію і військові дії - трохи складно», - пояснює він і додає, що це негативно відобразиться на рейтингах, які й так зараз впали. З іншого боку, ніхто не гарантує, що війна не почнеться після виборів. Сам Пелюховський стверджує, що приєднання України – це давня мрія Путіна.

Нагадуємо, Пелюховський розповів, чим війна з Україною вигідна Росії.

Раніше Politeka повідомляла про те, чому Путін не захопив Україну в 2014 році.



