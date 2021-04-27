Перспективам України та надіям українців реалізуватися не дає сама влада. Так заявив у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» політтехнолог Олександр Кочетков.
Гість програми пояснює, що щороку в України залишається все менше перспектив на реалізацію, а в українців – все менше надій на це. А звинувачує він у цьому владу: «На жаль, вони вбивають країну ефективніше, ніж путінська агресія». А відтак сподіватися на успіх та процвітання не доводиться.
«Гірше того, коли від нас відвернуться американці в кінцевому підсумку - Росія виявиться останньою, хто дасть якихось грошей в обмін на економічні послуги», - попереджає Кочетков. У такому разі Російська Федерація зможе дешево забрати собі залишки держави.
Такі прогнози робить політтехнолог Україні, якщо влада й надалі діятиме так, як зараз. З іншого боку, він вказує, що радянської ресурсної, освітньої та економічної бази цілком вистачило би свого часу і для розбудови держави, і для збереження певного лідерства на просторі колишнього СРСР.
Водночас влада говорить про своїх попередників та про незмінність підходів. Кочетков же заперечує можливість досягнення інших результатів за тих самих принципів та підходів до роботи. Він відзначає, що так влада сягає лише більшого регресу.
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Нагадуємо, Кочетков поміркував, чи може Україна розраховувати на кращу владу.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Кочетков розповів про ген самознищення, закладений в українцях.