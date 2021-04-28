В дальнейшем с российским оппозиционером Алексеем Навальным могут поступить, как с Михаилом Ходорковским - его выпустят, но лишат политических амбиций.

Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

По словам Алексея Толкачева, России нужна история с Алексеем Навальным, поскольку это поднимет градус сопротивления в обществе.

“А потом дать поблажку. То есть, вполне вероятно, что со временем Навального смогут оправдать, выпустить: сделать, как с Ходорковским. Вы же видите, Ходорковский сейчас не является оппозиционером - он никаких политических амбиций не имеет, он видосики снимает, объясняет россиянам на котиках. Стал таким котиком пушистым. Вполне вероятно, что то же самое сделают и с Навальным. Но заметьте, народонаселение в России будет довольно”, - сказал Толкачев.

Он отметил, что это как в анекдоте о козе, которую нужно купить, а потом выкинуть, чтобы стало намного лучше.

“И так хорошо россиянам будет жить. И господь с ним, что Путин уже сколько при власти, но зато же Навального помиловали. Как-то демократии стало больше. Жить легче, и весна настала. Это игра на ощущениях, это игра на эмоциях”, - добавил футуролог.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Навальный – проект тех политических сил России, которые хотят вернуться в нулевые годы.

Также Politeka сообщала, что Некрасов объяснил, кто выходит на протесты Навального.