В дальнейшем с российским оппозиционером Алексеем Навальным могут поступить, как с Михаилом Ходорковским - его выпустят, но лишат политических амбиций.
Об этом сказал футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
По словам Алексея Толкачева, России нужна история с Алексеем Навальным, поскольку это поднимет градус сопротивления в обществе.
“А потом дать поблажку. То есть, вполне вероятно, что со временем Навального смогут оправдать, выпустить: сделать, как с Ходорковским. Вы же видите, Ходорковский сейчас не является оппозиционером - он никаких политических амбиций не имеет, он видосики снимает, объясняет россиянам на котиках. Стал таким котиком пушистым. Вполне вероятно, что то же самое сделают и с Навальным. Но заметьте, народонаселение в России будет довольно”, - сказал Толкачев.
Он отметил, что это как в анекдоте о козе, которую нужно купить, а потом выкинуть, чтобы стало намного лучше.
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“И так хорошо россиянам будет жить. И господь с ним, что Путин уже сколько при власти, но зато же Навального помиловали. Как-то демократии стало больше. Жить легче, и весна настала. Это игра на ощущениях, это игра на эмоциях”, - добавил футуролог.
Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Навальный – проект тех политических сил России, которые хотят вернуться в нулевые годы.
Также Politeka сообщала, что Некрасов объяснил, кто выходит на протесты Навального.