Нещодавно можна було спостерігати сполох серед ЗМІ і простих людей через концентрацію військ Росії на наших кордонах. Дуже багато джерел почали кричати про цю проблему, що призвело до появи неправдивої інформації, а це дуже небезпечно у плані інформаційної війни з Росією.

Експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса у програмі «Романенко. Беседы» заявив, що істерика при ймовірній ескалації неприпустима.

«Україна не готова до війни. Я зараз не про армію, армія готова відбивати атаку, вона набагато сильніше, ніж була в 2014 році. Але на рівні інформаційної повістки, психологічного стану і політичної смислової наповненості нічого не змінилося за 7 років. У нас, як тільки почалася ескалація, почалася істерика – це неприпустимо», - зазначив Куса.

На думку Куси, в умовах війни Україна повинна вести єдину солідарну інформаційну політику. Він вважає, що інформаційна повістка не повинна бути роздробленою.

«У нас вийшло так, що це все перетворилося в какофонію криків з різних сторін про одне й те ж, але з різних ракурсів. То президента почали звинувачувати, що він недостатньо рішучий, то почали кричати, що не треба стріляти, тощо», - підкреслив Куса.

Як зазначає експерт, недавня концентрація військ викликала істерику в українському медіа-просторі, що показало нашу неготовність до «вкидів» з боку Росії.

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