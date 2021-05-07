Свою думку щодо майбутнього «Укрзалізниці» висловив політолог, економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».
Гість програми пояснює, що для економіки краще, коли підприємство, яке є природною монополією, єдине. «І найкраще, щоб воно було в державній власності», - додає він. Аби не бути голослівним, Загородній звертається до європейського досвіду: Європа знає багато випадків невдалої приватизації.
Наприклад, приватизовані залізниці мали багато неузгоджених моментів, зокрема, були розбіжності у графіках. Відповідно, держава повертала собі компанії, аби налагодити їхню роботу. Зараз же, підкреслює Загородній, німецький «Дойче банк» та безліч французьких перебувають у державній власності. Він пояснює, що державі це вигідно, оскільки приватні компанії зазвичай у пріоритет ставлять прибутки, а це завалює економічну систему, заважає роботі експортерів і призводить до інших проблем.
Повертаючись до «Укрзалізниці», Загородній називає це підприємство планово збитковим. «Річний збиток в мільярд гривень - це для неї нормально, дай боже, щоб він не був більшим», - зазначає він. Водночас збитковим буває і той же «Дойче банк», але питання його приватизації ніхто не піднімає. Тому, каже політолог, варто облишити в цьому плані й «Укрзалізницю» «Її головна функція - щоб нормально ходили потяги, щоб тарифи не були завищені, щоб рейки були в хорошому стані, щоб персонал все це забезпечував», - каже він.
Нагадуємо, Загородній розповів, як президент може вплинути на «Нафтогаз» знизити тарифи.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Аварія забрала життя видатного українця, дочка потребує допомоги: деталі трагедії
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Дружина продюсера "Квартал 95", розкривши декольте, без приховування показала себе справжню: "Любіть своїх дітей, але..."
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
Раніше Politeka повідомляла про те, що збитки від роботи монополіста «Нафтогазу» лягають на всю економіку.