Свою думку щодо майбутнього «Укрзалізниці» висловив політолог, економічний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

Гість програми пояснює, що для економіки краще, коли підприємство, яке є природною монополією, єдине. «І найкраще, щоб воно було в державній власності», - додає він. Аби не бути голослівним, Загородній звертається до європейського досвіду: Європа знає багато випадків невдалої приватизації.

Наприклад, приватизовані залізниці мали багато неузгоджених моментів, зокрема, були розбіжності у графіках. Відповідно, держава повертала собі компанії, аби налагодити їхню роботу. Зараз же, підкреслює Загородній, німецький «Дойче банк» та безліч французьких перебувають у державній власності. Він пояснює, що державі це вигідно, оскільки приватні компанії зазвичай у пріоритет ставлять прибутки, а це завалює економічну систему, заважає роботі експортерів і призводить до інших проблем.

Повертаючись до «Укрзалізниці», Загородній називає це підприємство планово збитковим. «Річний збиток в мільярд гривень - це для неї нормально, дай боже, щоб він не був більшим», - зазначає він. Водночас збитковим буває і той же «Дойче банк», але питання його приватизації ніхто не піднімає. Тому, каже політолог, варто облишити в цьому плані й «Укрзалізницю» «Її головна функція - щоб нормально ходили потяги, щоб тарифи не були завищені, щоб рейки були в хорошому стані, щоб персонал все це забезпечував», - каже він.

Нагадуємо, Загородній розповів, як президент може вплинути на «Нафтогаз» знизити тарифи .