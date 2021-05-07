Свое мнение относительно будущего «Укрзализныци» выразил политолог, экономический эксперт, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

Гость программы объясняет, что для экономики лучше, когда предприятие, которое является естественной монополией, единое. «И лучше всего, чтобы оно было в государственной собственности», - добавляет он. Чтобы не быть голословным, Загородний обращается к европейскому опыту: Европа знает много случаев неудачной приватизации.

Например, приватизированные железные дороги имели много несогласованных моментов, в частности, были различия в графиках. Соответственно, государство возвращало себе компании, чтобы наладить их работу. Сейчас же, подчеркивает Загородний, немецкий «Дойче банк» и множество французских находятся в государственной собственности. Он объясняет, что государству это выгодно, поскольку частные компании обычно в приоритет ставят прибыли, а это заваливает экономическую систему, мешает работе экспортеров и приводит к другим проблемам.

Возвращаясь к «Укрзализныце», Загородний называет это предприятие планово убыточным. «Годовой убыток в миллиард гривен – это для неё нормально, дай боже, чтобы он не был больше», - отмечает он. В то же время убыточным бывает и тот же «Дойче банк», но вопрос его приватизации никто не поднимает. Поэтому, говорит политолог, стоит оставить в этом плане и «Укрзализныцю» «Ее главная функция – чтобы нормально ходили поезда, чтобы тарифы не были завышены, чтобы рельсы были в хорошем состоянии, чтобы персонал все это обеспечивал», - говорит он.

Напоминаем, Загородний рассказал, как президент может повлиять на «Нефтегаз» снизить тарифы .