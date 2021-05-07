Політолог Ірина Тиран у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявила, що українська влада хоче заморозити конфлікт на Донбасі.
«Добре, війну ми закінчимо... А що ми будемо робити далі? Як ми інтегруємо населення, яке вже 7 років не знає, що таке мир, не знає, що таке велика Україна і що в ній робиться... Як ми інтегруємо його в цю велику Україну? А як інтегрувати цих людей? Що ми можемо їм запропонувати таке, щоб вони самі прагнули до нас, щоб вони хотіли повернутися у велику Україну?», - задалася питанням експерт.
За її словами, українська влада не може гарантувати безпеку мешканцям окупованих територій, якщо вони приїдуть в Україну.
«А тепер уявіть, що всі ці люди зайдуть не просто в Україну, вони зайдуть до органів влади, зайдуть до Верховної Ради, припустимо. Що буде там?», - каже Тиран.
Політолог вважає, що українська влада не готова до інтеграції Донбасу, тим більше на тлі пандемії коронавірусу та економічних проблем.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
Леся Нікітюк засвітилася, обійнявшись з відомим українцем: несподівані кадри
"Чекали сімох": 25-річна дівчина народила 9 дітей за один раз, кадри
Влад Яма з дружиною перетворили свій особняк на екзотичний сад, з'явилися фото: "Тепер у нас джунглі"
Нікітюк слідом за Лорак і Поляковою зробила свою заяву про "домагання" Меладзе: "Хотілося б, звичайно..."
Крім того, вона також звернула увагу на проблему відновлення та будівництва Донбасу.
«На одне розмінування – це наші військові визнають – потрібно хоча б років 20! А грошей я взагалі навіть боюся собі уявити, скільки... А найстрашніше, що людей почнуть ділити на своїх і ворогів на тій території. За яким принципом? Які будуть параметри? Це все дуже складні питання», - резюмувала експерт.
Раніше Politeka повідомляла, що Снєгирьов розповів про значення можливих переговорів Путіна і Зеленського.
Також Politeka повідомляла, що Бортник розповів, у чому може бути роль спецпредставника США по Донбасу.