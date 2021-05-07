Політолог Ірина Тиран у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявила, що українська влада хоче заморозити конфлікт на Донбасі.

«Добре, війну ми закінчимо... А що ми будемо робити далі? Як ми інтегруємо населення, яке вже 7 років не знає, що таке мир, не знає, що таке велика Україна і що в ній робиться... Як ми інтегруємо його в цю велику Україну? А як інтегрувати цих людей? Що ми можемо їм запропонувати таке, щоб вони самі прагнули до нас, щоб вони хотіли повернутися у велику Україну?», - задалася питанням експерт.

За її словами, українська влада не може гарантувати безпеку мешканцям окупованих територій, якщо вони приїдуть в Україну.

«А тепер уявіть, що всі ці люди зайдуть не просто в Україну, вони зайдуть до органів влади, зайдуть до Верховної Ради, припустимо. Що буде там?», - каже Тиран.

Політолог вважає, що українська влада не готова до інтеграції Донбасу, тим більше на тлі пандемії коронавірусу та економічних проблем.

Крім того, вона також звернула увагу на проблему відновлення та будівництва Донбасу.

«На одне розмінування – це наші військові визнають – потрібно хоча б років 20! А грошей я взагалі навіть боюся собі уявити, скільки... А найстрашніше, що людей почнуть ділити на своїх і ворогів на тій території. За яким принципом? Які будуть параметри? Це все дуже складні питання», - резюмувала експерт.

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