Нардепи від фракції "Слуга народу" визначилися з кандидатурами на заміну трьом міністрам з нинішнього уряду, серед яких опинився і Максим Степанов

У понеділок, 17 травня, депутатська фракція провела засідання, на якому було піднято питання пошуку нових кандидатів на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я. Як повідомляє "Укрінформ", про це голова фракції Давид Арахамія розповів на брифінгу за підсумками засідання.

Нардепи зійшлися на тому, що замінити міністра інфраструктури Владислава Криклія повинен буде Олександр Кубраков, а міністра економіки Ігоря Петрашка – Олексій Любченко.

Крім того, депутати погодили кандидатуру нинішнього головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Арахамія додав, що в "Слузі народу" розраховують на призначення всіх трьох нових міністрів вже в четвер, 20 травня.

14 травня Ігор Петрашко та Владислав Криклій подали заяви про відставку.

Зазначимо, що 14 травня також до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головною причиною такого рішення повільні темпи вакцинації в Україні. При цьому, сам Степанов питання про свою відставку вважає відкритим і підкреслює, що не подавав заяв про відставку.

Нагадаємо, главу МОЗ Степанова вирішили відправити у відставку, в Раді зробили термінову заяву: подробиці.

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