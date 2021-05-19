Як відомо, нещодавно міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнили з його посади. Виникає питання, чому і як влада пішла на цей крок – примусово чи добровільно?

Цю ситуацію прокоментував на Facebook Антон Поляков, позафракційний депутат ВР.

Депутат стверджує, що Степанова звільнили би так чи інакше – «Слуги народу» або ж опозиція. Він пояснює, що на той момент останнім вдалося зібрати достатню кількість підписів для проведення позачергового засідання щодо звільнення Степанова. «Так що «слуги» виявилися в явно програшній ситуації», - зазначає він

На думку Полякова, результати засідання були б очевидними. «Опозиція їх змусила б звільнити цього непотрібного міністра Степанова», - каже він. Тому той факт, що «слуги» самі прибрали Степанова з посади міністра охорони здоров’я, депутат вважає лише випередженням результатів засідання.

Водночас він стверджує, що обдурити українське суспільство панівній партії не вдалося. «Деякі люди не здатні вчитися ні на чужих помилках, ні на своїх», - каже парламентарій. У цьому контексті депутат звертає увагу на те, як турбується президент України про свої рейтинги.

Нагадуємо, у Раду внесли постанову про призначення нового голови МОЗ.

Раніше Politeka повідомляла про подробиці рішення Верховної Ради звільнити міністра Степанова.