Політолог Андрій Золотарьов у програмі Руслана Бізєева «Культ особистості» заявив, що європейські партнери втомилися від України.

«У Макрона думки про те, що робити з мусульманами, тут ще офіцери, відставні генерали, пишуть листи... Зростає рейтинг Ле Пен... А у Меркель – великий ризик програти вибори її партії вже без неї. Тому не до України. Від України відчувається втома. І вони в принципі давним-давно готові на будь-який варіант врегулювання, в тому числі і за рахунок інтересів України. Головне, щоб тут у нас не стріляли, щоб не було натовпів біженців, «чорної діри» на кордоні і так далі. Щоб не виникла примара Югославії», - говорить експерт.

Також він розповів, як в подальшому може діяти Москва.

«Я думаю, що, погравши м'язами, радикально підвищивши ставки, Кремль зараз буде намагатися досягти своїх цілей, тільки іншими методами. Залишилося 80 км «Північного потоку». І плюс – що ми побачили в Керченській протоці? Там можуть виникнути навчання...», - сказав Золотарьов.

На його думку, Україна зацікавлена ​​в тому, щоб заморозити Мінський процес.

«Мінський процес піде в холодильник. Ні Москва, ні Київ, не зацікавлені в тому, щоб зафіксувати екзітус леталіс. Адже наша позиція нікуди не зникла, її рік тому висловив Резніков: Ми не можемо виконати Мінські угоди, але і не можемо від них відмовитися. Найпростіше рішення, що лежить на поверхні, – просто все заморозити», - резюмував політолог.

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