Політичний експерт Дмитро Снєгирьов, як пише Politeka.net, у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, який вплив на ХАМАС має Російська Федерація.

«22 травня мали відбутися вибори в самій Палестині. І, власне, є дві конкуруючі партії – ФАТХ – це колишня організація визволення Палестини – і, відповідно, ХАМАС», - каже експерт.

Він нагадує, що з 2008 року на територіях, контрольованих палестинськими угрупованнями, був громадянський конфлікт.

Такж Снєгирьов нагадав про візит Дмитра Медвєдєва в Сирію і зустріч за посередництва Башара Асада з представниками руху ХАМАС.

«І після цієї зустрічі не випадково підписується угода між ФАТХ і в першу чергу ХАМАС про припинення військового протистояння і створення коаліції, як мінімум пакт про ненапад. Уявіть собі, це рівень впливу Російської Федерації. А ми взагалі намагаємося не помічати цього факту», - наголошує політичний експерт.

А в 2006 році, зазначає Снєгирьов, відбувся візит делегації ХАМАС у РФ і зустріч її представників з тодішнім президентом Росії Володимиром Путіним.

«Яка була реакція Ізраїлю? Вони сказали: «Ви зустрічаєтеся з терористами. Це фактично якби держава Ізраїль прийняла у себе Шаміля Басаєва». На що Російська Федерація сказала: «Перепрошую, вони є невід’ємною частиною палестинської громади, палестинського суспільства. І не рахуватися з результатами виборів ви не можете», - сказав він.

За рік до цього, у 2005 році, відбувся вивід ізраїльських військ з сектору Гази, додав Снєгирьов.

«Здавалося б, все, мала б бути тиша, правильно? Ізраїль пішов на певні поступки. І що це дало? Рейтинг ХАМАСу, в ідеології якого знищення єврейської держави, різко пішов вверх. І саме після цього відбувається зустріч в Москві, де Москва чітко заявляє про те, що дає зрозуміти, що ХАМАС рукопотисканий», - розповів експерт.

За його словами, з того часу штаб-квартира політичного крила ХАМАСу знаходилася на території Сирії, буквально за 5 км від резиденції Башара Асада.

«От вам і відповідь на питання, чи має Російська Федерація вплив на ситуацію і, відповідно, на ХАМАС, яку наші політтехнологи прив’язують чомусь до Ірану і Катару», - резюмував Снєгирьов.

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