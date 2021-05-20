Политический эксперт Дмитрий Снегирев, как пишет Politeka.net, в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, какое влияние на ХАМАС имеет Российская Федерация.

«22 мая должны были состояться выборы в самой Палестине. И, собственно, есть две конкурирующие партии – ФАТХ – это бывшая организация освобождения Палестины – и, соответственно, ХАМАС», - говорит эксперт.

Он напоминает, что с 2008 года на территориях, контролируемых палестинскими группировками, был гражданский конфликт.

Также Снегирев напомнил о визите Дмитрия Медведева в Сирию и встрече при посредничестве Башара Асада с представителями движения ХАМАС.

«И после этой встречи не случайно подписывается соглашение между ФАТХ и в первую очередь ХАМАС о прекращении военного противостояния и создании коалиции, как минимум пакт о ненападении. Представьте себе, это уровень влияния Российской Федерации. А мы вообще стараемся не замечать этого факта», - отмечает политический эксперт.

А в 2006 году, отмечает Снегирев, состоялся визит делегации ХАМАС в РФ и встреча ее представителей с тогдашним президентом России Владимиром Путиным.

«Какая была реакция Израиля? Они сказали: «Вы встречаетесь с террористами. Это фактически если бы государство Израиль приняло у себя Шамиля Басаева». На что Российская Федерация сказала: «Извините, они являются неотъемлемой частью палестинской общины, палестинского общества. И не считаться с результатами выборов вы не можете», - сказал он.

За год до этого, в 2005 году, состоялся вывод израильских войск из сектора Газа, добавил Снегирев.

«Казалось бы, все, должна быть тишина, правильно? Израиль пошел на определенные уступки. И что это дало? Рейтинг ХАМАСа, в идеологии которого уничтожение еврейского государства, резко пошел вверх. И именно после этого происходит встреча в Москве, где Москва четко заявляет о том, что дает понять, что ХАМАС рукопожатный», - рассказал эксперт.

По его словам, с тех пор штаб-квартира политического крыла ХАМАСа находилась на территории Сирии, буквально в 5 км от резиденции Башара Асада.

«Вот вам и ответ на вопрос, имеет ли Российская Федерация влияние на ситуацию и, соответственно, на ХАМАС, которую наши политтехнологи привязывают почему-то к Ирану и Катару», - резюмировал Снегирев.

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