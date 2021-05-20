Що зараз являє собою розставляння сил в українській публічній політиці? Хто набирає очки, а хто втрачає?Ситуацію в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» коментує політолог Андрій Золотарьов.
«Порошенко прагне очолити правий фланг, і у нього це виходить досить успішно. Але у нього як і раніше залишається дуже високий, навіть позамежний антирейтинг. Втім, прихильників Порошенка якісь компрометуючі факти анітрохи не бентежать - але цементують його антирейтинг. А він, своєю чергою, не дає експрезиденту піднятися вище тих самих двадцяти відсотків», - вважає політолог.
На його думку, Юлія Тимошенко не претендує на електоральну нішу Петра Олексійовича, а зсувається вліво. У зв'язку з цим варто взяти до уваги референдум з питання про ринок землі.
«Чомусь в Офісі президента не бачать ніякої проблеми в продажі землі. І Зеленський виявляється на шпагаті. Адже якщо влада запалює червоне світло і починає ставити палки в колеса, то тим самим демонструє своє безсилля. А опозиція показала, що у неї достатньо ресурсів, щоб зібрати три мільйони підписів. Таким чином, якщо вона доб'ється проведення референдуму, то він перетвориться в референдум про недовіру до влади. А сама влада - і якщо вона допустить проведення референдуму, і якщо не допустить - виявиться в програшному положенні», - каже Андрій Золотарьов.
Раніше, як повідомляє Politeka, він заявляв, що вважає нещодавню відставку трьох міністрів дрібницею в порівнянні з відсторонення Андрія Коболєва від керівництва «Нафтогазом».
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Також Золотарьов оцінив можливість загострення військового конфлікту на Донбасі.