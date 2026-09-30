Поки в Чернігівській області вирішують питання грошової допомоги жителям, комунальники паралельно готують регіон до опалювального сезону — за темпами робіт Чернігівщина не відстає від загальноукраїнських показників. Головне, що впливає на швидкість підготовки, — постійні російські удари, тому в області розробили алгоритми дій на випадок критичних ситуацій.
«Всі райони рухаються приблизно в одному темпі. З конкретними цифрами я був би обережний — навіщо ворогу знати, на скільки відсотків готова Чернігівщина? Додам лише, що ми вже багато чого зробили. Але є ті речі, які нам ще треба встигнути зробити до зими. Всі райони готуються до складної зими», — розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі Суспільному.
Скільки будинків у Чернігові вже готові до тепла
У Чернігові 473 будинки вже отримали акти готовності до опалювального сезону 2026/2027 років. Це 67% житлового фонду міста, який обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго».
Коли вмикатимуть тепло
Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області не має єдиної дати — все залежить від погоди в конкретному регіоні. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.
Згідно з постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Така сама межа використовується і при завершенні сезону, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.
Що перевіряють комунальні служби
Комунальні служби перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки і лікарні.
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