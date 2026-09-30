Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області наближається. У Чернігові 473 будинки вже отримали акти готовності до зими — це 67% житлового фонду, який обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго».

Поки в Чернігівській області вирішують питання грошової допомоги жителям, комунальники паралельно готують регіон до опалювального сезону — за темпами робіт Чернігівщина не відстає від загальноукраїнських показників. Головне, що впливає на швидкість підготовки, — постійні російські удари, тому в області розробили алгоритми дій на випадок критичних ситуацій.

«Всі райони рухаються приблизно в одному темпі. З конкретними цифрами я був би обережний — навіщо ворогу знати, на скільки відсотків готова Чернігівщина? Додам лише, що ми вже багато чого зробили. Але є ті речі, які нам ще треба встигнути зробити до зими. Всі райони готуються до складної зими», — розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі Суспільному.

Скільки будинків у Чернігові вже готові до тепла

У Чернігові 473 будинки вже отримали акти готовності до опалювального сезону 2026/2027 років. Це 67% житлового фонду міста, який обслуговує АТ «Облтеплокомуненерго».

Коли вмикатимуть тепло

Початок опалювального сезону 2026 у Чернігівській області не має єдиної дати — все залежить від погоди в конкретному регіоні. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Згідно з постановою Кабміну №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Така сама межа використовується і при завершенні сезону, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Що перевіряють комунальні служби

Комунальні служби перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки і лікарні.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігові 29 та 30 вересня: опубліковано адреси та час.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: опубліковано адреси та час.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Чернігівській області: на скільки зросли ціни на яйця та м'ясо.