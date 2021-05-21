Фахівець з правознавства Геннадій Друзенко у своєму блозі заявив, що Андрій Антоненко, який знаходився під вартою через висунуті звинувачення у справі Павла Шеремета, не грався у політичні ігри, але коли його випустили з буцегарні - він одразу зустрівся з Петром Порошенком.

“Головний аргумент був, що Андрій Антоненко не спокусився і не грається в політичні ігри. Що він не пішов, не висувався депутатом, як зробила, до речі, Юлія Кузьменко. Що він не хоче політизувати цю справу. Він хоче справедливості і законності щодо себе. Я не був присутній при цих розмовах, але уявляю їх собі приблизно так. В результаті цього, за моєю інформацією, вже на початку страсного тижня (нагадаю, Андрія випустили в страсну п’ятницю) було ухвалене рішення, що Великдень він має святкувати вдома”, - сказав Геннадій Друзенко.

Він зазначив, що серед причин, чому Ріфмастера треба випустити - його невинуватість.

“Звичайно, там звучало: невинуватий, справедливий, але були аргументи суто політичного характеру. Бо перш за все - президент, це політик. І от в цій ситуації перший з топ-політиків, з ким Андрій в “обнімочку” розходиться по всіх соцмережах - є Петро Порошенко”, - додав Друзенко.

За його словами, коли Ріфмастер вийшов з буцегарні, його засліпило.

“За такий фінт з Порошенком він теж буде, очевидно, відповідати. І, напевно, зміна ставлення до нього тих, хто допоміг йому вийти на свободу - буде головною розплатою за непродуманий крок”, - зазначив правник.

Як повідомляла Politeka, Друзенко заявляв, що не було надано жодного доказу того, що Антоненко причетний до справи Шеремета.

Також Politeka повідомляла, що також він заявляв, що не підписався б за Стерненка, як за Антоненка.



