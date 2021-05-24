Політичний експерт Інна Силантьєва у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» прокоментувала свіжі політичні рейтинги (дані соціологічної групи «Рейтинг»).

«В «Опозиційної платформи – За життя» спочатку рейтинг піднімався, потім він впав на 3,5%, тепер знову він 17% – стабілізувався. Ми знаємо, що завжди голосували за ОПЗЖ – це Схід», - говорить експерт.

«Європейська солідарність», згідно з даними «Рейтингу», теж отримала 17%.

«У неї стабільний електорат, у неї теж 17%. Але коли стабільний електорат – теж буде коливатися 1-2%, вище вже не буде. Тобто немає електорату», - стверджує Силантьєва.

За її словами, в Україні немає єдиної партії, за яку проголосували б усі регіони країни і всі верстви населення.

«У нас всі партії створені як? У нас немає єдиної партії, за яку б голосував і Схід, і Захід, і різна категорія людей вікова. У нас є партії... Голосують за «Батьківщину», ми знаємо, це люди у віці, це пенсіонери, це більше регіони. І у неї також стабільний електорат. Вона весь час 12-13%. 1-2% завжди йде коливання, у неї це стабільно. Вона, звичайно, пройде», - каже політичний експерт.

А ось з тим, що «УДАР» набирає тільки 1%, вона не погодилася.

«Ось «УДАР» поставили 1%. Зараз вони не займаються партбудівництвом. Вони десь 8 років як цим не займаються», - вважає Силантьєва.

Експерт додала, що рейтинг «Слуги народу» опустився на 22%, тому що їм перестали довіряти.

«І вище підняти його – це буде дуже складно. Це потрібно буде щось зробити, так перевернути свідомість людей для того, щоб вони тобі повірили, і почали за тебе голосувати», - резюмувала вона.

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