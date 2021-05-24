Поки що Зеленський міркує над продовженням своїх президентських повноважень, але пресконференцію вже можна вважати початком його кампанії. Таку думку висловив політичний експерт Руслан Бізяєв у програмі «А як насправді?» з Мирославою Бобровською.
Передусім експерт звертає увагу навіть на назву пресконференції президента – «Зеленський версія 2.0». На його думку, йдеться про певне перезавантаження. «Як говорили в Радянському Союзі - перебудова, перестрілка, перекличка», - іронізує Бізяєва.
Тим не менш, він переконаний, що це був початок президентської кампанії Зеленського. З іншого боку, Бізяєв низько оцінює його шанси на перемогу у виборах 2024 року. Тому, зазначає він, вигідним варіантом є дострокові президентські вибори з процесом перезавантаження вже цього року.
«Якщо він цього не зробить - то з великою ймовірністю він повторить долю Петра Олексійовича Порошенка... Яке рішення прийме Володимир Олександрович - я не знаю. Але, судячи з основних меседжів цієї пресконференції - до бійки він готовий», - міркує політичний експерт.
Водночас він пояснює, що дострокові вибори – це не перехід на другий термін, а лише продовження першого. Як пояснює Бізяєв, у такому разі Зеленський сигналізує, що має програму, має бажання її втілити, але не має кредиту довіри, ось якраз-таки останнє йому потрібно здобути. «Що таке президентські вибори - це наступний кредит довіри», - зазначає гість програми.
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Отже, Бізяєв робить висновок, що поки Зеленський міркує над продовженням своїх президентських повноважень: або добути свій термін і уступити місце наступнику, або ж перемогти на дострокових виборах і провести перезавантаження.
Нагадуємо, Бізяєв зазначив, що потрібно визначити статус олігарха в Україні.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Бізяєв попередив про можливе об’єднання олігархів проти Зеленського.