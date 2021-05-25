Політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар» заявив, що Україні нічого побоюватися, поки зустріч Байдена і Путіна не відбудеться. На його думку, Путін точно не піде на повномасштабний наступ до зустрічі з Байденом

«Все таки маленький, але позитивний результат від зустрічі Байдена з Блінкеном є. Вони домовилися, що саміт відбудеться, Лавров не відповів на це питання, тому що, авжеж, тут потрібно витримати паузу», - зазначив Ялі.

На думку експерта, незважаючи на те, що Лавров відразу не дав відповідь, в найближчий тиждень ми почуємо новину про місце і час зустрічі Путіна і Байдена на саміті.

«Відбудеться вона, як анонсував Блінкен, впродовж декількох тижнів. Єдина маленька позитивна новина стосується того, що найближчим часом, до того, як зустріч відбудеться, істотного загострення ситуації на Донбасі очікувати не варто», - підкреслив експерт.

На думку Ялі, до моменту переговорів Росія точно не піде на повномасштабний наступ. Як зазначив політолог, все буде залежати від того, про що домовляться Путін і Байден.

Нагадаємо, для Politeka Ялі розповів, що означатиме до України добудова Північного потоку-2.

Раніше Politeka публікувала заяву Ялі, що анонсований законопроект про підвищення податків на надра.