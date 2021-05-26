Военный аналитик Дмитрий Снегирев в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube поделился собственным мнением о том, что Роман Протасевич может быть связан с пророссийски настроенной оппозицией, которая финансируется и напрямую связана с российскими спецслужбами.

«24 мая 2021 года в Минске в 20:38 садится самолет ТУ-214, принадлежащий специальному летному отряду России, порядковый номер РА64521. Этот самолет трижды сопровождал президента РФ в его визитах по РФ - это так называемый спецборт. Возникает вопрос, кто из высокопоставленных или представителей спецслужб РФ находился в Минске в тот период? И главное, на чем бы я хотел сделать акцент, это то, что никто не обратил внимание, что при задержании Протасевича с борта самолета было снято пять пассажиров», - подчеркнул он.

Снегирев сообщил, что это был Протасевич, его девушка и еще трое граждан РФ, но кто эти граждане, которые добровольно отказались лететь дальше в европейскую страну, а остались на территории авторитарного государства. Почему на этот факт не обращают внимания, подчеркнул он, но этот факт очень красноречив.

«И главное, Протасевича называют человеком связанным с Тихановской - это так называемый «лидер» белорусской оппозиции. Так называемый, потому что мы помним ее заявления по Крыму и, собственно, ее связи с российской стороной, это некий секрет Полишинеля. А самое интересное, что на территории Греции Протасевич встречался именно с Тихановской, куда она его вытащила», - рассказал он.

Снегирев сказал, что основаниемстатьи, которую инкриминируют Протасевичу, стала публикация в телеграмм-канале списков с именами и адресами спецназовцев, участвовавших в подавлении народных протестов.

«Поэтому КГБ очень интересует, кто оказывал ему такую ​​секретную информацию, чтобы найти этого крота», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Старикова, что президент Путин будет делать все возможное, чтобы не встречаться с президентом Зеленским.

Также ранее Бизяев заявлял, что западные эксперты проводили аудит некоторых материалов по делу Шеремета.