Військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов у власній програмі «Политика наизнанку» розповів про тонкощі підкилимних ігор Білорусі, РФ та США, з огляду на останні події. На думку Снєгирьова, випадок з затриманням Протасевича Лукашенко може використати задля зближення з США.

«За травень Російська Федерація у 5 разів зменшила прокачування нафти на нафтоперегінний завод, що розташований у Новополоцьку «Нафтан». Путін намагається придушити режим Лукашенка або нав’язати йому свою повістку дня. Коли українське так зване експерте товариство буде розповідати про маріонетковий проросійський режим Лукашенка, треба згадати, що Мінюст РБ відмовив у реєстрації на території країни проросійської партії «Союз»», - зазначив Снєгирьов.

За словами експерта, наразі режим Лукашенка шукає шляхи щодо диверсифікації постачання нафтопродуктів. Як зазначив Снєгирьов, дуже показовим є факт, що у порту Клайпеда розвантажився вже другий танкер з американською нафтою.

«З цим напевно пов’язаний факт, що з боку США досить обережні оцінки подій, які відбулися в аеропорту Мінська. Не виключаю того моменту, що США використають покази Протасевича у моменті гри проти своїх європейських партнерів, бо Штатам потрібно зайти на ринок Білорусі», - підкреслив Снєгирьов.

На думку експерта, якщо через покази від Протасевича буде доведено причетність країн Європи до дестабілізації всередині РБ, то США це може використати задля інтеграції Білорусі у свою спільноту та реінтеграції РБ від Росії.

«У чому тоді сенс Лукашенку, який знає усі тонкощі підкилимних ігор, наражатися на санкції від США, затримуючи опозиційного блогера? Напевно він прекрасно розуміє, що цей блогер пов’язаний з лідером білоруської опозиції (Тихановською, - ред.), яка має тісні зв’язки з російською стороною», - заявив Снєгирьов.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Снєгирьова, із затриманням Протасевича не все так просто.

Раніше для Politeka Снєгирьов розповів, чим небезпечне для України розірвання відносин з Білоруссю.